Школьная игра к 80-летию Победы прошла в Богородском округе

Проверка знаний об истории Великой Отечественной войны ждала школьников Богородского округа. В стенах Центра образования № 8 прошла муниципальная конкурсная игровая программа «Наследие», посвященная 80-летию Победы.

Участие в мероприятии приняли восьмиклассники из 23 образовательных учреждений.

Ребятам предстояло пройти испытания в семи конкурсах, направленных на углубление знаний о ключевых событиях Великой Отечественной войны, уважение к историческому наследию страны. Вопросы конкурса касались блокады Ленинграда, городов-героев, подвигов героев войны. Ярким и эмоциональным моментом программы стал показ фрагментов документальной хроники военных лет.

Места по итогам конкурсной программы «Наследие» распределились следующим образом: лидерами стал Центры образования № 5 и № 10, второе место разделили Центры образования № 2, № 9 и № 45, а почетная бронза — у Центров образования № 3, «Богородский», № 30, ЧОУ «Православная гимназия».