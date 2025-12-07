Школьная экскурсия по выставке об обороне канала Москва — Волга прошла в Химках
День воинской славы России и контрнаступления под Москвой отметили 5 декабря. В преддверии памятной даты краеведы Химок провели для школьников экскурсию по выставке «Канал Москва — Волга — водный бастион обороны Москвы».
Экспозиция стала настоящим путешествием во времени. Редкие архивные документы, пожелтевшие фотографии и подлинные предметы тех лет рассказали о том, как канал превратился в линию обороны, какую роль он сыграл в снабжении города и почему его защита была равносильна защите фронта
«Выставка составлена в основном из коллекции работника управления канала, нашего коллеги и друга Сергея Викторовича Гаева. Это его личная коллекция. И он скрупулезно занимается этой темой, изучением канала на протяжении своей жизни», — рассказала активистка местного краеведческого общества Ольга Подборская.
Среди экспонатов — уникальные схемы шлюзов, письма инженеров, инструменты строителей и даже макеты оборонительных сооружений, которые возводили вдоль берегов.
Познакомиться с экспозицией может каждый желающий до 15 декабря в выставочном комплексе «Артишок». Вход бесплатный, без возрастных ограничений.