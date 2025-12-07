День воинской славы России и контрнаступления под Москвой отметили 5 декабря. В преддверии памятной даты краеведы Химок провели для школьников экскурсию по выставке «Канал Москва — Волга — водный бастион обороны Москвы».

Экспозиция стала настоящим путешествием во времени. Редкие архивные документы, пожелтевшие фотографии и подлинные предметы тех лет рассказали о том, как канал превратился в линию обороны, какую роль он сыграл в снабжении города и почему его защита была равносильна защите фронта

«Выставка составлена в основном из коллекции работника управления канала, нашего коллеги и друга Сергея Викторовича Гаева. Это его личная коллекция. И он скрупулезно занимается этой темой, изучением канала на протяжении своей жизни», — рассказала активистка местного краеведческого общества Ольга Подборская.