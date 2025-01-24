Школе в Ногинске помогли приобрести экраны для учебного процесса

Центр образования № 12 имени Героя Советского Союза И. А. Маликова в Богородском округе посетил депутат Московской областной Думы Марк Черемисов. Он проверил как работает оборудование, ранее закупленное по программе инициативного бюджетирования.

Директор Наталья Фурда провела небольшую экскурсию по месту, где недавно появилось новое оборудование для учебного процесса на сумму 500 тысяч рублей. Семь современных экранов уже установлены и активно используются в работе.

«Особенно радует, что молодой педагогический коллектив с энтузиазмом использует эту технику для уроков, включая уроки мужества и другие важные мероприятия. Такие обновления облегчают работу учителей. Спасибо команде центра за отличную работу и стремление к развитию» — отметил депутат Московской областной думы Марк Черемисов.

Экраны позволяют проводить занятия на совершенно новом уровне, делая уроки более современными и увлекательными.