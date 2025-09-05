Школе собак-проводников в Балашихе исполнилось 65 лет

В Балашихе состоялось торжественное празднование 65-летия Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. В юбилейном мероприятии приняли участие слабовидящие люди с четвероногими помощниками более чем из 30 регионов России.

В числе почетных гостей были вице-президент Всероссийского общества слепых Александр Коняев, депутат Московской областной Думы и член Центрального правления ВОС Владимир Вшивцев, представители Министерства социального развития Московской области, Всероссийского общества глухих, Центрального правления ВОС, а также партнеры школы — ГК «ВИК», компания «Супрэмо» и международный аэропорт «Внуково».

«Подобных школ в России нет. Здесь десятилетиями формировалась материальная база, а самое главное — накапливался бесценный опыт коллектива. Вырастить собаку, научить ее думать, принимать решения и помогать человеку — это огромный труд. Этот юбилей — не только праздник, но и возможность обсудить вопросы развития школы и оказания ей поддержки на федеральном и региональном уровнях», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

В рамках мероприятия работников школы отметили знаками «Ветеран ВОС», юбилейными медалями «100 лет образования ВОС» и наградами Министерства социального развития Московской области. Специальные награды также вручили представители Всероссийского общества глухих.

Сегодня в школе трудятся кинологи с большим опытом, среди которых — Наталья Хащевская. За семь с половиной лет работы она подготовила более 30 собак-проводников.

«Наши питомцы отличаются от обычных собак тем, что они не просто выполняют команды, а думают. Если на пути возникает препятствие, собака должна самостоятельно принять решение — остановиться, обойти или найти другой путь. Этот навык формируется месяцами. Первая выпускная собака всегда дается тяжело, но когда видишь, как она помогает человеку жить полноценной жизнью, это приносит огромное удовлетворение», — поделилась Наталья Хащевская.