Школе бокса Алексея Папина в Видном передали новую экипировку

В школе бокса «Пересвет» чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Папина в Видном депутат Государственной Думы Амир Хамитов и глава Ленинского округа Станислав Каторов передали спортивное оборудование молодым спортсменам клуба. Боксеры получили новые перчатки, лапы, шлемы и другие необходимые для тренировок снаряды.

Школа бокса Алексея Папина уже зарекомендовала себя как центр подготовки атлетов разного уровня. Здесь тренируются дети до 18 лет, стремящиеся достичь спортивных успехов, а также взрослые, желающие поддерживать форму и освоить навыки самообороны. Особое внимание уделяется помощи социально уязвимым категориям: дети из малообеспеченных семей и семьи участников специальной военной операции могут заниматься бесплатно.

«Особые слова благодарности администрации округа в лице Станислава Каторова и депутату Государственной Думы Амиру Хамитову за то, что уделили время и помогли ребятам с экипировкой, это очень нужно и очень важно для нас», — сказал чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин.

Напомним, что школа бокса Алексея Папина начала работу в Видном в декабре 2024 года. Сейчас в ней занимаются свыше 30 детей и взрослых.