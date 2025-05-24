Школа вожатых стартовала в Подмосковье

В оздоровительном комплексе «Литвиново» в Наро-Фоминском округе Подмоковья с 23 по 25 мая проходит выездная школа для вожатых. В этом году съезд «Дорогою добра: сила — в добре, победа — в единстве!» посвятили Году защитника Отечества и детского отдыха, сообщили в Минсоцразвития региона.

На интенсиве им проведут лекции и тренинги. У вожатых и педагогов будет возможность принять участие в деловых играх, а также инновационных проектах с использованием кейс-методик, медиапрактик и игропедагогики.

«Более 350 будущих вожатых и педагогов из разных городов региона собрались в нашем лагере „Литвиново“, чтобы пройти насыщенную образовательную и воспитательную программу», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В программе съезда заявлены презентация оздоровительных центров, встречи с ветеранами СВО, линейки вожатых, мастер-классы от детских центров и лагерных экспертов и многое другое.

После обучения участники смогут поехать работать как в подмосковные лагеря, так и ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена» и «Артек».

В «Литвиново» молодые педагоги собираются уже не первый год. Проект организует Минсоцразвития Московской области и МГПУ.