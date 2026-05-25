«Школа вожатых» подготовила кадры для детских лагерей Подмосковья

С 22 по 24 мая в оздоровительном комплексе «Литвиново» прошла «Школа вожатых Московской области». Мероприятие собрало 350 участников, большинство из которых — студенты Московского педагогического государственного университета.

Трехдневный интенсив стал завершающим этапом подготовки кадров для детских лагерей региона. Заместитель министра социального развития Подмосковья Вера Марченко подчеркнула: «Школа вожатых — это не просто курсы, а заключительный этап длительной подготовки ребят к началу первой лагерной смены».

Программа инструктива охватывала все аспекты работы наставника: от игротехники до психологии. Участники погрузились в жизнь лагеря, пройдя через иммерсивные игры, отрядные «огоньки», зарядку с танцами народов России и другие активности.

Также был проведен Окружной семинар Центрального федерального округа, где представители семи педагогических вузов ЦФО и эксперты из ВДЦ «Орленок» и «Океан» обсудили выработку единых стандартов подготовки вожатских кадров и механизмы межрегионального сотрудничества.

Теперь выпускники «Школы вожатых» полностью готовы встречать детей. Первая лагерная смена в Московской области начнется 29 мая.