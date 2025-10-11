Школа волонтеров заработала в молодежном центре «Русь» в Коломне

В течение двух месяцев участники бесплатного проекта будут изучать теорию добровольчества и закреплять приобретенные знания на практике. На занятиях ребятам расскажут о тонкостях организации мероприятий, съемках контента, тайм-менеджменте, работе в команде и оказании первой помощи.

Организаторы Школы волонтеров обещают, что активистам покажут самые значимые направления социальных проектов, а с лекциями перед ними выступят настоящие профессионалы волонтерской деятельности.

Свое первое мероприятие в рамках учебного процесса участники подготовят под руководством кураторов. По итогам интенсива ребята получат сертификат о прохождении волонтерских курсов, а вместе с тем — бесценный опыт и новых друзей. Самые успешные активисты смогут присоединиться к областному сообществу волонтеров.

«Умение грамотно преподнести свою историю, привлечь внимание к проблеме или просто красиво презентовать свой проект — это не просто „скилл“, это рычаг, который помогает находить единомышленников и менять ту или иную ситуацию к лучшему», — поделилась впечатлениями одна из участниц проекта Екатерина Ныхрикова.