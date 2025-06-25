Школа в Солнечногорске присоединилась к проекту «Умные каникулы»

Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов стала участником регионального проекта «Умные каникулы». В течение 16 дней каникул ученики погружаются в насыщенную культурно-просветительскую программу, которая включает экскурсии, поездки и мастер-классы.

Ребята уже совершили поход по экологическим тропам Солнечногорья, познакомились с работой журналистов и операторов на телеканале «360 Солнечногорск», посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», а также побывали в павильоне «Атом» на ВДНХ и других знаковых местах Москвы, таких как Красная площадь и Храм Христа Спасителя.

Для школьников также проводятся мастер-классы по робототехнике, программированию, математике и оказанию первой помощи.

Кроме того, дети встретились с ветераном Вооруженных сил РФ Владимиром Минабутдиновым и героем специальной военной операции Михаилом Каталиным, которые поделились своими воспоминаниями.

«Проект стал важной частью летней оздоровительной кампании. Он совмещает образование, расширение знаний о мире с отдыхом и развлечениями. Это способствует гармоничному и всестороннему развитию личности», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Проект «Умные каникулы» будет проходить в Подмосковье до 28 июня. Участниками стали 97 тысяч учащихся из 100 образовательных учреждений области. Программа охватывает пять направлений: интеллектуальное, общественно-активное, патриотическое, спортивное и культурное. Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».