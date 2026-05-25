Школа в Серпухове подключена к электроснабжению после реконструкции

Специалисты компании «Мособлэнерго» завершили работы по реконструкции распределительного устройства в трансформаторной подстанции. Это позволило подключить к электроснабжению МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 им. Романа Катасонова», которая находится на Юбилейной улице в городе Серпухове.

В рамках договора технологического присоединения энергетики заменили два рубильника в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-10-35. Новые рубильники имеют улучшенные технические характеристики. Школа получила мощность 230 кВт по второй категории надежности. Также был установлен прибор учета электроэнергии для точного контроля потребления.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Подключение социальных объектов — наш безусловный приоритет. Реконструкция распределительного устройства в Серпухове позволила обеспечить школу стабильным электроснабжением по второй категории надежности».

