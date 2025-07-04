Школа в Серпухове победила на всероссийском конкурсе «Движения первых»

Ученики и преподаватели из Серпухова добились успеха на всероссийском уровне. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Эффективная школа» заняла первое место в Всероссийском конкурсе первичных отделений Движения первых.

В конкурсе приняли участие свыше 25 тысяч человек из разных регионов страны. Участники боролись за главный приз — денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Благодаря высокому уровню подготовки школьников и профессионализму педагогов команда школы одержала победу.

Выигранные средства планируется направить на создание Историко-краеведческого музея в школе № 16. Такое решение полностью поддержал глава города Серпухов.

«Уверен, музей станет важной частью празднования 80-летия Победы и поможет воспитывать патриотизм, уважение и любовь к истории родного края у подрастающего поколения. Поздравляю педагогов, учеников и руководство школы с победой, успехов и новых достижений!» — сообщил глава Серпухова Алексей Шимко.