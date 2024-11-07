Школа в поселке Шатурторф открылась после капитального ремонта

В поселке Шатурторф капитально отремонтировали школу. Ученики занимаются в обновленном здании уже третий месяц. Объект вошел в президентскую программу. Подрядчик привел в порядок здание за девять месяцев.

В школе сделали перепланировку, заменили коммуникации, кровлю, окна, двери, утеплили фасад и усилили фундамент. Также обновили мебель и открыли Центр детских инициатив, где ученики будут создавать собственные проекты.

«Хорошая, современная у нас школа. Здесь все обустроено красиво», — рассказала ученица 1 класса Александра Котова.