Школа в поселке Шатурторф открылась после капитального ремонта

В поселке Шатурторф капитально отремонтировали школу. Ученики занимаются в обновленном здании уже третий месяц. Объект вошел в президентскую программу. Подрядчик привел в порядок здание за девять месяцев.
В школе сделали перепланировку, заменили коммуникации, кровлю, окна, двери, утеплили фасад и усилили фундамент. Также обновили мебель и открыли Центр детских инициатив, где ученики будут создавать собственные проекты.
«Хорошая, современная у нас школа. Здесь все обустроено красиво», — рассказала ученица 1 класса Александра Котова.
Капитально отремонтируют школу № 2 в Шатуре. Она также вошла в президентскую программу. Учреждение было построено в 1930-х годах. Подрядчику предстоит отремонтировать двухэтажное здание площадью более 3,5 тысяч квадратных метров.