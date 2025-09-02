Школа в поселке Ашукино открылась после капитального ремонта

В поселке Ашукино городского округа Пушкино после капитального ремонта открылась средняя школа. Ремонт провели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы начались в январе 2025 года. В школе обновили все внутренние помещения, лестницы, санузлы, заменили двери и окна, модернизировали инженерные системы, утеплили фасад и крышу. В спортзале отремонтировали пол и стены, установили новые снаряды, а в столовой обновили оборудование. Школа также получила современную технику для занятий.

Всего в Московской области 1 сентября открылись 14 новых школ и 57 образовательных учреждений после капитального ремонта.