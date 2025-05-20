Школа в Одинцове стала лауреатом международной образовательной программы

Итоги международной программы «Классная страна» за 2024/2025 учебный год подвели 19 мая в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подмосковье вошло в число победителей.
Участники из 20 регионов России представили свыше 100 образовательных программ для детей и молодежи. Команды подготовили патриотические инициативы, а также проекты по истории, культуре, экологии, науке и спорту.
Московская область представила работы во всех ключевых категориях. Команда Мало-Вяземской школы Одинцовского городского округа защитила программу «История веры в Победу» и одержала победу в номинации «Самый патриотичный туристический продукт».
В этом году в программе «Классная страна» также приняли участие представители семи стран объединения БРИКС+.
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