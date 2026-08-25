Школу № 6 в Наро-Фоминске откроют после капремонта 1 сентября
Школа № 6 в городе Наро-Фоминск распахнула свои двери для учеников после капитального ремонта. Обновленное здание готово предложить ребятам комфортные условия для обучения.
Ремонт длился год и включал замену кровли, окон, инженерных коммуникаций — электрики, сантехники и системы отопления. Учебные кабинеты оснащены современной мебелью и интерактивными досками, которые позволяют выводить учебный материал в цифровом формате.
Как отметил руководитель проекта компании-подрядчика Олег Ефанов, такие панели есть пока только в шестой школе в районе. Это полноценный цифровой инструмент, через который можно подавать информацию.
Особое внимание уделено безопасности: в школе установлены видеокамеры, организован пропускной контроль, смонтирована новая система пожарной безопасности.
Обновления коснулись и прилегающей территории: во дворе школы заменили дорожные покрытия, провели озеленение, уложили новый асфальт на уличном спортивном ядре и установили современное оборудование для занятий физкультурой.
В новом учебном году капитальный ремонт продолжится в другом корпусе школы.