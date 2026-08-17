Школа в Королеве готовится к открытию после капитального ремонта

Капитальный ремонт школы №1 в городском округе Королев близится к завершению. Трехэтажное здание площадью более 5,7 тысячи квадратных метров готово на 99,9%.

Строители заканчивают пусконаладочные работы инженерных систем: вентиляции, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, отопления и водоснабжения. Большую часть задач по подготовке помещений взяли на себя родители, ученики и преподаватели.

В каждом кабинете установят по 20 парт, что позволит разместить 40 учеников. Классы оснастят уникальными современными интерактивными досками, которые позволят выходить в интернет, смотреть фильмы и обучающие видео прямо с урока.

Главный сюрприз — интерьеры. Стены школы украсят 14 уникальных рельефных панно на космическую тематику, созданных выпускниками Московского художественного института имени Сурикова. На композициях изображены Сергей Королев, Константин Циолковский, Алексей Леонов и другие легенды космонавтики.

«Мы ждали этого ремонта много лет, — говорит директор школы Ирина Гайдукова. — Теперь дети будут учиться в пространстве, которое вдохновляет на мечту».

Помимо внешних изменений, в школе появятся интерактивные доски, откроется современный информационно-библиотечный центр, возобновит работу «Кванториум» и запустят новое направление по ракетостроению. Обновленная школа распахнет двери 1 сентября и примет 800 учеников.