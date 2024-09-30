Школа в Коломне вышла в финал конкурса инклюзивных учебных заведений России

Подведены итоги отборочного тура федерального конкурса «Лучшая инклюзивная школа России 2024 года». В финал вышли 40 образовательных учреждений со всей России, и среди них — школа № 16 Городского округа Коломна, которая единственная в своей номинации представит Подмосковье на заключительном этапе.

Школа № 16 Коломны реализует уникальный для округа проект «Цифровые классы Подмосковья», что особенно важно, так как более 20% учеников учреждения — дети с особыми образовательными потребностями.

Директор школы Елена Шумейко отметила, что работа в этом направлении получила высокую оценку жюри федерального конкурса. Учительский состав планирует и далее развивать гибридное обучение для детей, которые вынуждены долго лечиться, и для тех, кто постоянно находится на домашнем обучении.

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» проходит в 11-й раз под эгидой Министерства просвещения РФ. Участники соревнуются в четырех номинациях: «Лучший инклюзивный детский сад», «Лучшая инклюзивная школа», «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления» и «Лучшая ресурсная организация по развитию инклюзивного образования». Очный финал состоится с 16 по 18 октября в Москве.

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