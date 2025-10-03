Школа в Богородском округе получила сертификат на покупку нового проектора

На встрече депутата с учителями и воспитателями царила теплая атмосфера. Ольга Андреевна отметила важность их работы и выразила благодарность за усердие, терпение и любовь к детям. Она также поздравила Наталью Утинскую, которая отметила юбилей, вручив ей почетную грамоту за почти тридцатилетний стаж.

Центр образования № 45 объединяет несколько учреждений, включая школы и детские сады. Он стал известен как «Точка Роста», где акцент делается на цифровое и гуманитарное образование. Учащиеся имеют возможность проявлять свои таланты на различных конкурсах, включая «Большие вызовы», организуемый центром «Сириус». Для первоклассников действует программа «Школа будущего первоклассника», а педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, чтобы обеспечивать высокий уровень обучения.