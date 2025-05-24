Школа в Балашихе получила грант в конкурсе инициатив родительских сообществ
Школа №5 в Балашихе признана лучшей в номинации «Трудовое воспитание». Родительский комитет учебного заведения представил проект под названием «Шьем сами».
Идея проекта — создать в школе швейную мастерскую, где учащиеся смогут освоить навыки шитья, а также изготавливать костюмы для школьных театральных постановок и творческих коллективов.
Победители конкурса получили денежные гранты в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, что позволит им воплотить свои задумки в жизнь.
Конкурс инициатив родительских сообществ направлен на поддержку и развитие проектов, разработанных родителями в общеобразовательных школах. Цель — помочь детям и подросткам раскрыть свои способности и реализовать творческий потенциал.
Организатором конкурса выступило Российское общество «Знание» при содействии Министерства просвещения РФ.