Школа в Балашихе получила грант в конкурсе инициатив родительских сообществ

Школа №5 в Балашихе признана лучшей в номинации «Трудовое воспитание». Родительский комитет учебного заведения представил проект под названием «Шьем сами».

Идея проекта — создать в школе швейную мастерскую, где учащиеся смогут освоить навыки шитья, а также изготавливать костюмы для школьных театральных постановок и творческих коллективов.

Победители конкурса получили денежные гранты в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, что позволит им воплотить свои задумки в жизнь.

Конкурс инициатив родительских сообществ направлен на поддержку и развитие проектов, разработанных родителями в общеобразовательных школах. Цель — помочь детям и подросткам раскрыть свои способности и реализовать творческий потенциал.

Организатором конкурса выступило Российское общество «Знание» при содействии Министерства просвещения РФ.