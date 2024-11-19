Танцоры из Лобни завоевали награды на конкурсе в Санкт-Петербурге

Школа танцев Jump Up Dance, которая занимается в ДК «Чайка» городского округа Лобня, стала призером конкурса «Единый кубок хореографического искусства России». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге и собрало талантливых участников со всей страны.

Коллектив школы показал высокий уровень мастерства и завоевал дипломы лауреатов первой, второй и третьей степеней.

Лауреатом первой степени стали девочки из старшей группы с номерами «Видеть» и «Сочини мне сон». Также первое место заняла солистка Мария Зизганова с «Китайским танцем». Звание лауреатов второй степени присуждено группе «Адажио» за танец «Феи ночи», а также группе «Фуэте» за номера «Лесная симфония» и «Воспоминание». Группу «Арабеск» отметили званием лауреатов третий степени за танцы «Воздушная грация» и «Стихия».

«Это достижение стало результатом упорного труда и творческой энергии всех, кто причастен к нашей школе. Поздравляем всех участников и преподавателей с заслуженной победой», — отметили руководители школы.

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