Школа спортивных волонтеров в Раменском открыла набор

В Раменском в юбилейный 10-й раз откроется Школа спортивных волонтеров. Двухнедельный курс на базе спорткомплекса «Борисоглебский» стартует в августе.

Обучение будет проходить с 11 по 22 августа. По итогам сформируют волонтерскую группу для участия в организации соревнований и мероприятий в спорткомплексе и на территории Раменского округа.

Программу подготовили насыщенную. Волонтеров будут ждать: знакомство с разными видами спорта, лекции и практика по навыкам общения, психологии, организации соревнований, изучение иностранных языков, общение со спортсменами и судьями, практика на соревнованиях и тренировках, основы допинг-контроля и первой помощи.

Принять участие могут желающие от 14 лет и старше, обучение бесплатное. Для регистрации необходимо заполнить анкету и отправить ее на электронную почту или сдать в кабинет № 141 спорткомплекса до первого августа. Количество мест ограничено.