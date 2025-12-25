Школа Раменского округа примет участие в зональных соревнованиях по футболу

Команды Кратовской школы № 98 стали победителями муниципального этапа Всероссийских соревнований «Футзал — в школу» сразу в двух возрастных категориях. Теперь они смогут постоять за честь всего Раменского округа.

Финал проходил в многофункциональном спортивном комплексе «Борисоглебский». В решающим матче, среди учащихся 2010–2011 годов рождения, команда Кратовской школы обыграла спортсменов из Раменской гимназии. Та же история повторилась среди старших групп. Это позволило им выйти на следующий этап.

Организаторы при этом отметили, что ребята серьезно подготовились: каждая команда выступила достойно. Спортсмены также смогли обратить внимание на свои слабые стороны и вернуться к тренировкам, чтобы улучшить результаты.

