Школа проводников студенческих отрядов открылась в Мытищах

В Российском университете кооперации начала работать Школа проводников студенческих отрядов Подмосковья. Там активисты смогут получить теоретические и практические навыки для работы в сфере пассажирских перевозок. В честь открытия организации состоялся праздничный концерт. Об этом передает министерство образования МО.

«Сила Российских студенческих отрядов — в людях, ответственности и умении работать в команде. Открытие Школы проводников подтверждает, что даже в эпоху технологий именно человеческие качества — внимание, отзывчивость, профессионализм — делают и будут делать эту работу незаменимой», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Уже в конце весны студенты получат квалификацию «Проводник пассажирского вагона 3-го разряда». После чего они смогут работать в Федеральной пассажирской компании (дочерней РЖД).