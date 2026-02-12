Школа профориентации «Семейный профгид» начала работать в Электрогорске

В округе дан старт инновационному образовательному проекту, который призван изменить подход к выбору будущей профессии. На базе школы № 14 начала работу первая в 2026 году группа школы профориентации «Семейный профгид».

Участниками этой инициативы стали 22 семьи, воспитывающие подростков с восьмого по 10 классы. Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, проект призван консолидировать усилия родителей и детей в одном из самых важных жизненных решений.

«Семейный профгид» разработан ведущими профориентологами Кадрового центра Подмосковья. Его ключевая идея — не просто помочь подростку выбрать профессию, а вовлечь в этот процесс всю семью.

«Формат проекта предполагает открытый и доверительный диалог, в ходе которого родители и дети вместе исследуют интересы, способности и реальные возможности школьников, формируя осознанный взгляд на карьерный путь. Первое занятие прошло в формате увлекательного практического тренинга», — рассказали организаторы.

Для родителей были предложены инструменты, позволяющие им трансформироваться из контролирующего органа в наставника и проводника в мире современных профессий. Подростки, в свою очередь, активно участвовали в командных играх и совместных творческих заданиях.