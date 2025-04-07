Школа приемных родителей в Серпухове отметила юбилей 10 лет

Десятый юбилейный выпуск слушателей отметила 7 апреля «Школа приемных родителей» Семейного центра «Маяк» городского округа Серпухов. На празднике собрались выпускники, их родные и близкие, а также преподаватели.

Еще одна группа слушателей в этом году освоила образовательный курс, который включает все аспекты воспитания и поддержки приемных детей. Выпускники овладели теоретическими знаниями и получили практические навыки. Теперь они смогут создать комфортную и безопасную атмосферу в своих семьях.

Во время праздника участники рассказали о впечатлениях от обучения. На мероприятии им дали советы для будущей жизни с детьми. «Школа приемных родителей» Семейного центра «Маяк» выполняет важную миссию: помогает малышам находить дружные, крепкие, любящие семьи и строить счастливое будущее.

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