Школа Подольска вошла в тройку лидеров Подмосковья по сбору макулатуры

Сбор проводили в рамках экологического проекта «Разделяй и умножай». Вторсырье отправили на перерабатывающие предприятия, где после тщательной обработки оно получит вторую жизнь. Из собранной бумаги изготовят школьные тетради, бумажные полотенца, упаковочные материалы и другие вещи.

Подольская школа № 29 имени П. И. Забродина стала одной из лучших в Подмосковье по сбору макулатуры. Недавно ученики школы собрали более шести тонн вторсырья, из них 3,5 тонны ученики первого корпуса школы и еще 2,7 второго.

Благодаря совместным усилиям учеников, педагогов и родителей школа Подольска вошла в тройку лидеров среди образовательных организаций Подмосковья, которые в общей сложности собрали более 45 тонн бумажных отходов.

Участниками проекта являются представители Москвы, Московской, Новосибирской, Ростовской и Ульяновской области, Краснодарского края.