Школа пап стартовала в женской консультации № 2 в Дедовске

Проект создан для мужчин, которые собираются стать отцами. В рамках школы их готовят к рождению ребенка и обращению с новорожденным.

С будущими папами пообщались опытные врачи и акушеры-гинекологи. Айшат Вагабова и Мария Исаева рассказали мужчинам про изменения в организме беременной женщины. Специалисты обратили внимание на то, чем именно супруги могут помочь своим избранницам.

Родовые периоды, роль мужчины в партнерских родах, а также алгоритм действий при начале родов — об этом рассказала доула Анна Стародворцева. Заместитель главного врача по детству Анна Петровна и заведующая детским отделением Эллада Потехина подробно разобрали с отцами домашнюю аптечку, обсудили особенности организма новорожденного и провели мастер-класс по уходу за малышом. О роли отца в воспитании ребенка рассказала семейный психолог Луиза Арсаналиева.

Организаторы мероприятия отметили, что эта встреча с папами была одна из самых душевных за всю историю работы школы.

Записаться на занятия можно через группу «Школы будущих родителей» в телеграме.

Встречи проходят на базе Женской консультации города Дедовск по адресу: улица Больничная, дом № 5.

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