Школа № 3 в Воскресенске получила новый автобус

Учащихся средней школы № 3 начал возить новый транспорт. Автобус стал более безопасным и отвечает всем необходимым современным требованиям.

Внутри школьного транспорта установлены удобные сиденья. Каждое из них оборудовано ремнями безопасности, которые надежно защищают детей во время движения.

Автобус совершает три рейса в день, доезжая в том числе до деревни Глиньково. Это очень важно для школьников из отдаленных районов муниципалитета, которые теперь могут без проблем добираться до учебного заведения.

Каждый рейс школьного автобуса сопровождает ответственный работник. Он помогает ученикам пристегнуться ремнями, следит за их безопасностью и за тем, чтобы каждый школьник вышел на нужной ему остановке.

Парк школьных автобусов в Подмосковье обновляют регулярно. Ежегодно новые машины поступают в городские округа. Это позволяет повысить безопасность школьников.

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