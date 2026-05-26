Школу №18 в деревне Черное капитально отремонтируют к 1 сентября

В деревне Черное городского округа Балашиха близятся к завершению работы по капитальному ремонту средней школы № 18, расположенной на улице Агрогородок, 4а. Ученики и педагоги с нетерпением ждут 1 сентября 2026 года — именно тогда они смогут войти в обновленное здание.

Капитальный ремонт школы, начатый в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и государственной программы Московской области, уже выполнен на 60%. Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил: «В настоящее время на объекте 95 рабочих, 3 единицы техники. Ведется предчистовая отделка помещений, электромонтажные работы, устройство инженерных сетей, фасадные работы».

Запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.