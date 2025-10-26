Школа №15 имени Героя России Буриличева в Балашихе отметила 130‑летие

В торжественном мероприятии в честь 130‑летия школы № 15 имени Героя России Буриличева в Балашихе приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, префект Троицкого и Новомосковского административного округа Дмитрий Набокин, заместитель руководителя Рособрнадзора Евгений Семченко, помощник начальника Главного управления глубоководных исследований МО РФ Сергей Щеголев, замглавы Балашихи Лилия Татевосян, депутат совета депутатов Вячеслав Крылов, начальник Управления по образованию администрации Александра Зубова.

Во время мероприятия были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Ветеранов педагогического труда поблагодарили за их вклад в образование и вручили подарки. Особое внимание уделили истории образовательного учреждения, о которой рассказали присутствующим. Также гостей ожидал праздничный концерт.

«Хочу поблагодарить весь большой коллектив образовательного учреждения за труд, наставничество, за то, что вы делаете на протяжении всех этих лет. Мы прислушиваемся к вам и вашему опыту во многих вопросах. Спасибо вам большое», — сказал Сергей Юров.