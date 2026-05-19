Школа № 9 в Наро-Фоминске отметила 90 лет

19 мая в Наро-Фоминске прошли торжества, посвященные 90-летию школы № 9. В событии приняли участие ученики, выпускники разных лет, педагоги и почетные гости. В адрес школы поступили поздравления от известных выпускников и представителей разных поколений.

Праздничная программа прошла в актовом зале школы и собрала большое число гостей. Открытие состоялось выступлением оркестра Кантемировской дивизии и школьного танцевального коллектива. Их номер задал тон всей встрече и создал атмосферу единства и уважения к истории учебного заведения.

Юбилей стал точкой встречи нескольких поколений выпускников. Многие из них приехали лично, другие направили видеопоздравления, письма и телеграммы. В зале звучали воспоминания о школьных годах, первых учителях и традициях, которые сохранились до настоящего времени.

Особое внимание привлекло поздравление от дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Валентина Лебедева. Он окончил школу № 9 и поддерживает с ней связь на протяжении многих лет.



«Школа остается для меня местом, с которого начался мой путь. Я всегда рад возвращаться сюда и видеть новые поколения учеников», — сказал Лебедев.

В ходе торжественной части представителям администрации школы, педагогам и воспитателям вручили награды за вклад в развитие образования. Отдельные слова благодарности прозвучали от учеников, которые поздравили своих учителей и поделились эмоциями прямо со сцены.

Педагоги подчеркнули значимость события для коллектива и учеников, отметив связь поколений и преемственность традиций. Они также выразили уверенность, что школа продолжит развиваться и сохранять свои ценности.