Школа № 30 из Химок победила на конкурсе Министерства образования

Учебное заведение вошло в число лучших в Москве и Подмосковье для участия в интернациональной программе обучения детей и обмена педагогическим опытом. Это единственная школа региона, которая получила эту награду.

Победа позволяет ученикам школы отправиться на стажировку в Китай. Уже 23 мая пятиклассники из «А» класса, которые изучают китайский язык, поедут знакомиться с культурой страны, общаться со сверстниками и узнавать, как устроены местные школы.

Директор учебного заведения Татьяна Кавторева пояснила, что с Китаем заключен договор о международном сотрудничестве, и такое взаимодействие поможет наладить регулярный образовательный и культурный обмен.

В школе также прошел международный форум. В актовом зале встретились студенты Российского университета дружбы народов из Мексики, Монголии, Коста-Рики и Танзании. В национальных костюмах они представляли свои страны, делились необычными фактами о местных традициях и обычаях. Студентка из Мексики Каролина Веласко Джаминос призналась, что ее поразила русская зима: впервые увидев снег, она была в полном восторге и запомнит это на всю жизнь.

На базе школы № 30 планируют создать международную площадку для обмена опытом между разными образовательными учреждениями. Главная задача проекта — дать детям возможность учиться за рубежом, знакомиться с традициями других народов и укреплять связи между странами.