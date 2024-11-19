Школа № 3 в Чехове отметила 85-летний юбилей

Концертную программу подготовили к 85-летию школы № 3 в Чехове. Почетные гости пришли поздравить руководство и коллектив образовательного учреждения.

«Я хотел бы всем вам пожелать, во-первых, успехов в учении, чтобы вы были открыты к знаниям, которые дают вам педагоги, и желаю вам быть достойными, чтобы лопасненская земля вами гордилась», — поздравил всех заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев.

Награду получила учитель физкультуры Марина Ковалева, чьи заслуги отметили в Министерстве образования Московской области. Она преподает в школе уже 17 лет. В Чехов переехала по распределению.

«Школа мне очень нравится. В этом году меня награждают грамотой управления образования Московской области. Очень неожиданно и приятно, что оценили. Будем работать, трудиться в том же духе», — уточнила Марина Ковалева.

Нравится получать знания в школе № 3 и ученикам, которые с теплом отзываются об учебном заведении.

«В школе я уже с первого класса, и я привыкла к атмосфере, к коллективу. Очень хочу сказать спасибо учителям, потому что дали многое», — поделилась ученица 7-го класса Полина Руденок.

Учителя уверенны, что главная награда учреждения — успехи учеников.

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