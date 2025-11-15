Школа № 3 имени Флерова в Балашихе отметила 80-летие

В Балашихе отметили 80-летие школы № 3 имени Флерова. Во время мероприятия отметили педагогов, которым вручили грамоты и благодарственные письма.

В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, депутаты Московской областной Думы Владимир Шапкин и Николай Черкасов, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, советский хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и выпускник школы Юрий Ляпкин, почетные гости, ветераны педагогического труда и коллектив школы.

Лучшим педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Особое внимание уделили истории образовательного учреждения и организовали праздничный концерт.

«Хочу поблагодарить педагогов за труд, наставничество и преданность своему делу на протяжении всех этих лет. Уверен, что у школы впереди еще будет много значимых дат и новых рекордов», — сказал Сергей Юров.

Образовательное учреждение открыли в 1945 году и назвали «Горенская неполная средняя школа № 3». Уже в 1965 году ей присвоили имя командира первой батареи реактивных минометов «Катюша», капитана гвардии Ивана Андреевича Флерова за большую поисковую работу пионерской дружины.

В 2001 году в честь Героя России И. А. Флерова открыли мемориальную доску, а рядом со школой установили мемориальный ракетно-минометный комплекс «Катюша» в память о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны.