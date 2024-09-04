Школе № 29 в Химках исполнилось 10 лет со дня открытия

Школа № 29 — самая большая в микрорайоне Левобережный в Химках. В этом году ей исполнилось 10 лет. Директор и педагогический состав организовали праздничный концерт в честь круглой даты.

Школа включает блоки начального и среднего образования, а также дошкольные отделения: «Страна детства», «Акварельки», «Морозко», «Калейдоскоп» и мини-детский сад «Карамельки». Учебное учреждение вмещает 2,4 тысячи детей, из них 250 — первоклассники. Дошкольное образование получают еще около тысячи воспитанников.

«За эти годы школа № 29 стала настоящим домом для тысяч учеников, местом, где они получают знания, развивают свои таланты и находят верных друзей. Мы гордимся нашими выпускниками, которые успешно поступают в вузы и добиваются успехов в разных сферах жизни», — отметила муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Организаторы подготовили масштабную музыкальную программу к юбилею школы. Творческие коллективы из местных кружков и секций исполнили известные песни и подготовили танцевальные номера. После концерта школьников пригласили на занятие «Разговор о важном», посвященное будущему системы образования.

«Сегодня ребята пришли к выводу, что для достижения жизненных целей важно понимать, что образ будущего — это наша карта и компас, которые помогают нам ориентироваться и выбирать правильный курс», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

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