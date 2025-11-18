Школа № 2 в Солнечногорске отметила 70-летний юбилей праздничной программой

Солнечногорская средняя общеобразовательная школа № 2 торжественно отпраздновала свое 70-летие. На юбилейную встречу пришли педагоги и ветераны труда, представители педагогических династий, депутатского корпуса и благочиния, а также учащиеся и выпускники разных поколений.

После звучания гимна России и приветственных слов ведущих атмосферу праздника создали кадеты, исполнившие вальс «Эта школа — наша школа».

На церемонии награждения педагогов и методистов дошкольного отделения школы им вручили благодарственные письма главы и совета депутатов городского округа. Награды передали замглавы Максим Барков и руководитель фракции «Единая Россия» в совете Ольга Гончар.

«От всей души поздравляю с юбилеем всех, кто связал свою жизнь со школой № 2: учеников, мудрых педагогов и выпускников, которые с благодарностью возвращаются в ее стены. Эта школа была и остается не просто учебным учреждением, а настоящим домом, где дети растут, учатся и из стен которого выходят во взрослую жизнь», — подчеркнула заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

Гостям напомнили важные этапы истории школы, открывшейся в 1955 году и принявшей тогда первых 800 учеников. Теплыми воспоминаниями поделилась одна из первых учениц — Антонина Барская. Поздравили родную школу и выпускники юбилейного 1975 года. В адрес педагогов, ветеранов и всех директоров школы прозвучали искренние слова благодарности. Особо отметили достижение выпускников, которое назвали главной гордостью образовательной организации.

«Для школы, как и любого живого организма, 70 лет — это целая жизнь. У нас уже обучаются правнуки наших первых выпускников. Мы гордимся, что наши выпускники поступают в ведущие вузы Москвы и Московской области. Благодаря знаниям, которые ребята получают в школе, они успешно сдают единый государственный экзамен и уверенно идут к достижению своих поставленных целей», — отметила директор школы № 2 Юлия Маслина.

Сегодня образовательный комплекс включает школьное и два дошкольных отделения. В трех зданиях обучаются около 800 детей. Здесь внедряют региональные проекты «Педшкола — стандарт детского сада», «Математические классы Подмосковья», «Предпрофессиональные классы» и работают кадетские классы.