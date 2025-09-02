Школа № 2 в Шатуре открылась после капремонта

Школу № 2 на проспекте Ильича в шатуре открыли после капитального ремонта 1 сентября. Туда пошли 609 учеников, из которых 58 — первоклассники.

Как рассказали в областном Минстрое, школу отремонтировали по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Работы там начались в январе.

В ходе ремонта в здании обновили помещения, лестницы, санузлы, заменили окна, двери и коммуникации, в спортзале установили новые снаряды. Новый облик также получила столовая.

В здании установили новое оборудование и усилили видеонаблюдение.

«Для школьников появились новые современные объекты: плац, две спортивные площадки, полностью обновленный спортивный зал, кабинет „Основы безопасности и защиты Родины“», — добавили в ведомстве.

Всего 1 сентября после ремонта открыли 57 подмосковных школ.