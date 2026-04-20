Школа № 2 в Котельниках отметила 65-летие

Праздничное мероприятие в честь юбилея школы № 2 объединило несколько поколений — учеников, педагогов и выпускников разных лет. Поздравить коллектив образовательного учреждения пришел глава городского округа Михаил Соболев.

Торжество прошло в новом корпусе, который открылся в 2024 году. Сценарий концерта выстроили как путешествие во времени — зрителям рассказали о каждом десятилетии школы. Современные ритмы сменялись воспоминаниями — школьники читали рэп, показывали сценки про учебные будни, а творческие коллективы и спортивные секции продемонстрировали все, чему научились за год. Учителя тоже не остались в стороне — пели, танцевали и шутили.

«Нашей школе действительно есть чем гордиться. Посмотрите, сколько талантливых, удивительных, грамотных, умных, плодотворных выпускников у школы. Очень трепетно смотреть, когда бывший ученик ведет за руку в школу своего ребенка», — отметила директор СОШ № 2 Надежда Зиновьева.

В юбилейный день выпускники — сегодня уже руководители, музыканты, юристы — вернулись в родную школу, чтобы лично поздравить педагогов и учеников. К поздравлениям присоединились и представители вузов-партнеров.

В финале праздника прозвучала вдохновляющая песня с неожиданными спецэффектами.