Школа № 2 имени Владимира Дагаева открылась после капремонта в Лосино-Петровском

Школу № 2 имени Владимира Дагаева открыли на улице Чехова в Лосино-Петровском после капитального ремонта. Там установили новое оборудование, заменили окна и двери.

Как рассказали в областном Минстрое, в ходе ремонта в здании обновили все помещения и лестничные марши, утеплили фасад и кровлю, заменили сантехнику, двери, окна и коммуникации. В учреждение поставили современное оборудование, а систему видеонаблюдения улучшили.

Торжественное открытие прошло 1 сентября. Глава округа Сергей Джеглав перерезал символическую ленту вместе с учащимися, после чего дал старт первым соревнованиям по волейболу

Работы провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Всего 1 сентября после капитального ремонта в Подмосковье открыли 57 школ.