Школа № 14 в Коломне: капитальный ремонт выходит на новый этап

В школе № 14 на улице Зайцева в городе Коломна продолжается капитальный ремонт. Уже выполнено около 80 % демонтажных работ. Сейчас рабочие занимаются штукатуркой помещений, а со следующей недели планируют приступить к устройству полов.

Здание школы, построенное в 1939 году, имеет площадь 2168 квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь полностью обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети, электрику, вентиляцию и сантехнику. Классы, спортивный зал и пищеблок приведут в порядок, лестницы отреставрируют, установят современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

После завершения работ школа получит новую мебель, оборудование и технику. Прилегающую территорию благоустроят. Капремонт проходит по государственной программе обновления социальной инфраструктуры и в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Если график работ сохранится, уже в сентябре 2026 года школа № 14 откроет двери для учеников в обновленном, современном и удобном пространстве.