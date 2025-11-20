Школа № 10 в Балашихе отметила 55-летие

В Балашихе состоялось торжественное мероприятие в честь юбилея школы № 10. В церемонии приняли участие заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков, депутаты Совета депутатов Ульяна Кондрякова и Рустам Фахрисламов, заместитель начальника управления образования Людмила Мартынова, а также учащиеся, педагоги и почетные гости.

Во время праздника руководители и гости вручили почетные грамоты и благодарственные письма активным сотрудникам школы, а также чествовали ветеранов труда, оставивших значимый след в истории школы. Мероприятие сопровождалось словами признательности за вклад в развитие образовательного учреждения и формирования у молодежи высоких нравственных качеств.

«Выражаю глубокую благодарность всему коллективу школы № 10 за усердие, труд и колоссальный вклад в формирование в детях личностных качеств и нравственных ценностей. За эти годы школа прошла непростой, но невероятно плодотворный и благородный путь созидания и творчества. Город гордится ее выпускниками, и это — заслуга педагогического состава и мудрого, опытного руководителя», — отметил Михаил Объедков.

Школа № 10 была открыта в 1970 году. В 2008 году здесь был создан школьный музей «Рыцари в мундирах», основная экспозиция которого посвящена истории развития полиции в Московской области и героям правоохранительных органов из Железнодорожного и Балашихи.