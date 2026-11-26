Школа № 1 в Луховицах отпраздновала 90-летний юбилей. На торжественном мероприятии встретились выпускники разных лет, учителя и ветераны педагогического труда.

Официальной точкой отсчета истории образовательного учреждения считается 1936 год. Шло время, менялись здания. Сегодня первая школа — это современный образовательный комплекс, где обучаются 1260 учеников и работают более 70 педагогов.

«Ежегодно наши ученики становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, каждый год мы выпускаем золотых и серебряных медалистов. Особая гордость и заслуга нашей школы — это спортивные достижения. В прошлом году наши ученики стали победителями Единой школьной лиги», — рассказала директор школы № 1 Ирина Суркова.