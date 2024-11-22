Школа № 1 в Чехове отметила 60-летний юбилей
Школа № 1 в Чехове открылась 8 сентября 1964 года. Учебное заведение входит в топ-500 школ Подмосковья. Ученики не раз становились призерами и победителями различных конкурсов и олимпиад. Коллектив учреждения подготовил праздничный концерт, на который пригласили почетных гостей и первых лиц города.
В числе почетных гостей — глава Михаил Собакин. Он поздравил директора, весь преподавательский состав, учеников и выпускников.
«Дорогие ребята, вы — наша надежда и опора в будущем. Сегодня учителя, которые вкладывают в вас все знания в ваше воспитание, они большой вклад делают в будущее. Поэтому, уважаемые преподаватели, уважаемые ветераны, хочу выразить слова благодарности за тот руд, который вы вкладываете в наших детей. Учитель — это призвание», — сказал Михаил Собакин.
В школе обучаются 1300 детей. Педагогический коллектив гордится достижениями воспитанников. В этом году они выпустили 15 медалистов, одна из них получила 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку.
В праздничном мероприятии приняли участие педагоги, ученики, родители, директор и его заместители, а также учителя-ветераны и выпускники.
«Из стен этой школы выходят высококлассные учителя, врачи, инженеры, да и много других профессий, в которых прославляются выпускники первой школы. Огромное спасибо за поддержку на протяжении многих лет, которую нам оказывают и администрация городского округа, и управление образования», — сказала директор школы № 1 Наталия Бесшапошникова.
С теплотой о школе отзываются и ученики.
«Особенно я хочу отметить учительский коллектив — они всегда слаженно работают и всегда ценят друг друга», — поделился ученик 9 класса Гордей Панов.
Представители администрации, Совета депутатов и управления образования вручили учителям почетные грамоты, благодарственные письма, цветы и денежные сертификаты.
Отметим, школу № 1 планируют включить в региональную программу для проведения капитального ремонта.
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