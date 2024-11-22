Школа № 1 в Чехове отметила 60-летний юбилей

Школа № 1 в Чехове открылась 8 сентября 1964 года. Учебное заведение входит в топ-500 школ Подмосковья. Ученики не раз становились призерами и победителями различных конкурсов и олимпиад. Коллектив учреждения подготовил праздничный концерт, на который пригласили почетных гостей и первых лиц города.

В числе почетных гостей — глава Михаил Собакин. Он поздравил директора, весь преподавательский состав, учеников и выпускников.

«Дорогие ребята, вы — наша надежда и опора в будущем. Сегодня учителя, которые вкладывают в вас все знания в ваше воспитание, они большой вклад делают в будущее. Поэтому, уважаемые преподаватели, уважаемые ветераны, хочу выразить слова благодарности за тот руд, который вы вкладываете в наших детей. Учитель — это призвание», — сказал Михаил Собакин.

В школе обучаются 1300 детей. Педагогический коллектив гордится достижениями воспитанников. В этом году они выпустили 15 медалистов, одна из них получила 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку.