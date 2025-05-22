Школа начинающего предпринимателя начала работу в Балашихе

В коворкинге парка «Пехорка» состоялось открытие Школы начинающего предпринимателя, организованной Балашихинской торгово-промышленной палатой в рамках восьмого Фестиваля бизнеса. Первое занятие собрало школьников, которые мечтают в будущем открыть собственное дело и реализовать свои идеи.

Участников приветствовал президент палаты и руководитель общественной приемной регионального бизнес-омбудсмена Анатолий Шестаков.

«Раннее знакомство с предпринимательской средой — важный шаг для молодежи. Наша палата и Институт Уполномоченного готовы поддерживать ваши инициативы и помогать в их развитии», — подчеркнул Шестаков.

Вице-президент палаты Александр Уткин рассказал ребятам о работе организации, ее целях и возможностях для предпринимателей, а также представил ведущие предприятия Балашихи, которые вносят значительный вклад в экономику города. Практическую часть занятия провёл начальник организационного отдела Роман Далада, организовав интерактивное упражнение для развития навыков коммуникации.

Школа начинающего предпринимателя запланировала еще три занятия, на которых школьники изучат основы бизнес-планирования, управления ресурсами, создания бизнес-плана и взаимодействия с государственными органами. Программа направлена на то, чтобы вдохновить молодежь и дать им практические инструменты для будущих успехов в предпринимательстве.