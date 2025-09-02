Школа на Молодежной улице в Луховицах открылась после капитального ремонта

В Луховицах на Молодежной улице после капитального ремонта открылась Фруктовская школа. Работы провели в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

Ремонт начался в январе 2025 года. Здание, построенное в 1970 году, полностью обновили: сделали ремонт во всех помещениях, на лестницах и в санузлах, заменили двери, окна и инженерные сети, утеплили фасад и крышу. В спортзале починили пол и стены, установили новые тренажеры и спортивное оборудование, обновили столовую. В школу поставили современную технику, чтобы дети могли развивать свои способности, а для безопасности установили новые системы видеонаблюдения.

Всего в Подмосковье 1 сентября открылись 14 новых школ и 57 — после капитального ремонта.