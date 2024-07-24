Школа на 2200 мест и сад на 330 воспитанников откроются в Лобне к 1 сентября

В городскому округе Лобня идет подготовка к новому учебному году. В сентябре откроются школа на 2200 мест, а также детский сад на 330 воспитанников.

В городском округе Лобня проходит модернизация системы образования. В этом году откроется школа на 2200 мест, которая станет одной из крупнейших в Подмосковье. Также свои двери распахнет детский сад на 330 детей. Помимо этого, в округе достраивают учреждение на 100 воспитанников на улице Борисова.

В Лобне ремонтируют школы и детские сады. Например, в учреждении № 10 в учебных кабинетах покрасили стены, заменили плинтусы и раковины, а на пришкольной территории покрасили бордюры. В школе № 6 имени Сахнова создали тематические зоны отдыха, отремонтировали лестницы и детские площадки, а в дошкольных отделениях «Сказка» и «Полянка» освежили скамейки и веранды.

В детском отделении школы № 5 ремонтируют спальни и групповые помещения, а в школе № 3 имени Героя Советского Союза Борисова отремонтировали спортивный зал и раздевалки, лестничные пролеты и три кабинета. Снаружи покрасили заборы, обновили крыльцо и площадку.



Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».