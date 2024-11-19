Школа мозаики в Лобне стала призером всероссийского конкурса

Диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы в Долгопрудном, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, искусствовед и монументалист больше 50 лет помогает ребятам постигать азы мозаичной техники. Его работы представлены в Киево-Печерской лавре, Александровском монастыре, храме в Борисполе и Долгопрудном, а его ученики выставляются в Москве, Подмосковье и других городах России.

«Есть понятие троичности. Также, я думаю, в этом уникальном человеке объединились три направления: с одной стороны — и педагог, и человек искусства. Уникально то, что человек принимает священный сан, и все это объединяет в себе, как особая личность, потому что таких людей, как отец Димитрий, один — на тысячи», — сказал благочинный Лобненского округа Михаил Трутнев.

Работы учеников отца Дмитрия можно увидеть в культурном центре «Музей под небом». В здании бывшей автошколы обустроили выставочный центр благодаря стараниями педагогов, родителей и администрации Лобни. Здесь было создано более 300 панно, а в Киовском парке к 9 мая в этом году установили мозаичные стелы «Воину» и «Скорбящей матери».