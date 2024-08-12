Школа мозаики из Лобни победила в номинации «Градостроительная политика»

Школа мозаики при коррекционной школе городского округа Лобня стала одной из лучших в номинации «Градостроительная политика» во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Всего в школе занимаются 100 детей.

Одной из первых на региональном уровне всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стала школа мозаики, работающая при коррекционной школе городского округа Лобня. Ее воспитанники показали высокие результаты в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Глава Лобни Анна Кротова поздравила школу с победой. Она беседовала с воспитанниками, а также вместе с ними плела сети для нужд военнослужащих СВО.

Школу посещают 100 человек: ученики коррекционной школы и другие дети Лобни. За все время здесь создали 300 панно под руководством отца Димитрия. Первые камни привезли из Греции.

Школа мозаики работает по адресу: улица Павлика Морозова, дом № 1Б.

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