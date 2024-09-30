Школа молодых политиков открылась в Серпухове
В Молодежном центре «Патриот» прошел вводный урок «Школы молодого политика». В объединении будут заниматься ребята, которые хотели бы в будущем связать жизнь с этой сферой.
«Школа молодого политика» — это партийный проект для подростков.
Руководитель приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин, муниципальные депутаты Надежда Еремина и Николай Пушкин провели первый урок.
Занятия будут проходить последнюю пятницу каждого месяца. Кураторы пригласят известных политиков и организуют экскурсию в Государственную Думу.
Благодаря «Школе молодых политиков» ребята смогут узнать больше об этой сфере и сделать правильный выбор в будущем.
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