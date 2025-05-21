Школа Ленинского округа побила два рекорда Подмосковья в честь 80-летия Победы

Школьники образовательного центра «Лидер» вместе с их родителями и учителями 20 мая побили рекорд Подмосковья. Они развернули самую длинную георгиевскую ленту, держа в руках наибольшее количество шаров. Мероприятие стало завершением патриотического марафона «Знамя Победы. Связь поколений» в честь 80-летия Победы в Ленинском округе.

Праздничную ленту протянули напротив школы на аллее в ЖК «Восточное Бутово». Ее длина составила 500 метров, а ширина почти три. Во время акции воспитанники держали 1418 шариков. Об этом сообщили в администрации Ленинского округа.

Рекорд зафиксировали и внесли в реестр. В акции приняли участие более 1000 учеников.

В пресс-службе главы округа отметили, что подобные инициативы не только носят патриотический характер, но и укрепляет связь между родителями и детьми.

«Акция стала ярким примером того, как образовательное учреждение может внести значимый вклад в формирование гражданской позиции своих учеников», — добавил заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман.

Георгиевскую ленту гигантских размеров создавали общими усилиями учеников, их семей и сотрудников образовательного центра. На это потребовалось несколько недель.